Sanità Tempi di arrivo del 118 inaccettabili nei comuni montani Fino a 28 minuti

I tempi di intervento del 118 nei comuni montani della provincia di Forlì-Cesena sono ormai inaccettabili, superando spesso i limiti stabiliti dagli standard nazionali e mettendo a rischio la vita dei cittadini. Questa situazione grave richiede un intervento immediato per garantire sicurezza e tutela sanitaria a tutte le comunità alpine. La deputata Rosaria Tassinari denuncia con fermezza questa emergenza, auspicando azioni concrete.

Così Rosaria Tassinari, deputata.

