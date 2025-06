Sanità oltre settecento assunzioni in Umbria nel 2025 | Investiamo sulla qualità delle cure e sui servizi

L’Umbria si prepara a una vera e propria rivoluzione nel settore sanitario, con oltre 700 nuove assunzioni previste nel 2025. La giunta regionale ha approvato i piani triennali dedicati al rafforzamento delle risorse umane, puntando sulla qualità delle cure e sull’efficienza dei servizi. Un investimento strategico che garantirà un miglioramento tangibile per cittadini e operatori, consolidando la nostra regione come esempio di eccellenza sanitaria.

La giunta regionale dell'Umbria ha approvato i piani triennali dei fabbisogni di personale 2025-2027 delle aziende sanitarie. "Un investimento strategico che prevede per il 2025 l'assunzione di 273 unità di personale dirigente e 438 unità di personale del comparto, per un totale di 711 nuove.

