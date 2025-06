Sanità bolognese in lutto per Gabriele Molteni | il primario del Sant’Orsola è scomparso a 45 anni

La scomparsa troppo prematura di Gabriele Molteni, stimato primario del Sant'Orsola, lascia un vuoto incolmabile nel cuore della sanità emiliana. Figura di grande talento e dedizione, il suo impegno per la cura dei pazienti e la formazione dei giovani medici resterà indelebile nella memoria collettiva. Bologna piange un professionista e uomo di straordinario spessore umano e professionale, e il suo esempio continuerà a ispirare tutti noi.

Bologna, 23 giugno 2025 – Bologna e la sanità emiliana piange Gabriele Molteni, 45 anni, direttore dell'Otorinolaringoiatria e Audiologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove aveva sostituito il suo maestro Livio Presutti. E’ morto a causa di una malattia. Nato a Sassuolo (in provincia di Modena), il professor Molteni si era laureato in Medicina e chirurgia e poi specializzato in Otorinolaringoiatria in Unimore. "La scomparsa troppo precoce del professor Molteni - lo ricorda Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico di Sant'Orsola - rappresenta un lutto difficile da accettare anche per il Policlinico di Sant'Orsola, che si stringe al dolore della famiglia in un forte e sentito abbraccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it