Sangue in via Pistoiese Accoltellato dopo la lite È grave in ospedale

Una sera di tensione e violenza si è consumata in via Pistoiese, dove una lite tra due cinquantenni cinesi è degenerata in un'aggressione brutale. L'episodio, avvenuto in un quartiere spesso teatro di episodi criminali, ha lasciato un uomo in condizioni gravissime in ospedale. La comunità chiede risposte e sicurezza, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche di questa tragedia che scuote la città.

Una lite degenerata in aggressione, un uomo in terapia intensiva e un quartiere perennemente sotto i riflettori per episodi di violenza e criminalità. È successo sabato sera in via Pistoiese, dove una discussione tra due cittadini cinesi, entrambi cinquantenni, si è trasformata in una brutale colluttazione culminata con un accoltellamento. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, i due uomini condividevano una stanza in un appartamento della zona. La lite, scoppiata per motivi ancora in fase di accertamento, è degenerata in una furia incontrollata: uno dei due ha impugnato un coltello e ha colpito ripetutamente l'altro, ferendolo in modo grave alla spalla sinistra, all'addome e al polso.

