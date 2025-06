sangue fuori dal supermercato accoltellato un uomo

Un pomeriggio di terrore a Marina di Massa: un uomo è stato accoltellato davanti al supermercato Carrefour di via Pisa, generando panico tra i passanti. La scena, ancora avvolta nel mistero, ha lasciato tutti senza parole, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire l’accaduto e garantire sicurezza nella zona. Una vicenda che evidenzia quanto la violenza possa emergere improvvisamente, lasciando dietro di sé paura e domande senza risposta.

Marina di Massa, 24 giugno 2025 – Caos e sconcerto nel pomeriggio di lunedì 23 giugno a Marina di Massa. Un uomo è stato è accoltellato davanti al supermercato Carrefour di via Pisa. È successo intorno alle 17. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe colpito con alcuni fendenti di una grossa lama l’uomo che si trovava in macchina. Il ferito è sceso dall’auto ed è entrato dentro al supermercato per sfuggire alla furia del suo aggressore. Le urla hanno richiamato tantissime persone che hanno lanciato l’allarme al 112. Prima dell’intervento delle ambulanze e dei carabinieri l’uomo è stato soccorso dentro al supermercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it