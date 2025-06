Sangiovanni il live dopo il periodo di stop | Non voglio forzare le cose

sangiovanni, il primo live dopo tre anni. Una cosa che la nuova energia e la voglia di condividere la sua musica rendono ancora più speciale e autentica, pronta a conquistare nuovamente il cuore dei fan e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Dopo un periodo di pausa per dedicarsi a se stesso, Sangiovanni è tornato a scrivere musica e cantare live. Il cantante sta lavorando per riprendersi il suo spazio e, per farlo, non sente il bisogno di correre. Ne ha parlato ad Alessandro Cattelan raccontando del suo primo vero live dopo tre anni: un momento di riavvicinamento a un pubblico grazie a cui, ora, ha una nuova carica. Sangiovanni, il primo live dopo tre anni. Una cosa che la nuova generazione di artisti sta insegnando al pubblico e all’industria musicale è che fermarsi va bene. Una carriera sotto i riflettori richiede velocità, creatività continua e pochissima privacy. 🔗 Leggi su Dilei.it