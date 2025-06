Sangiovanni | Ho ricominciato a fare musica non voglio forzare le cose per non finire di nuovo in down

Sangiovanni torna a conquistare i cuori con la sua musica, dopo un periodo di pausa e introspezione. L'amatissimo artista, ospite di un podcast, ha condiviso il suo percorso di rinascita artistica e personale, rivelando come abbia deciso di non forzare le cose per preservare la sua salute mentale. La sua prima esibizione live dopo tre anni è stata un momento carico di emozioni. Continua a leggere per scoprire di più su questa rinascita musicale.

