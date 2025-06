Sandra oh rivede posizione sul ritorno di cristina yang in grey’s anatomy

Sandara Oh, celebre per il suo ruolo di Cristina Yang in Grey’s Anatomy, ha recentemente rinnovato la sua posizione, escludendo un possibile ritorno. Dopo aver lasciato la serie nel decimo episodio, l’attrice ha chiarito di non voler riprendere il ruolo iconico, lasciando aperta la porta a nuove sfide teatrali e cinematografiche. Le sue parole riflettono una volontà di evoluzione artistica, preferendo concentrarsi su progetti futuri che possano arricchire la sua carriera.

Sandara Oh esclude un possibile ritorno nel ruolo di Cristina Yang in Grey's Anatomy. La nota attrice Sandara Oh ha recentemente chiarito la propria posizione riguardo a una eventuale partecipazione futura alla serie televisiva Grey's Anatomy, in particolare nel ruolo iconico di Cristina Yang. Dopo aver lasciato il cast principale nel decimo episodio, Oh ha sempre mantenuto una posizione ferma sulla possibilità di riprendere quel personaggio. Le sue dichiarazioni più recenti, rilasciate durante un'intervista al New York Times, confermano che al momento non ci sono piani concreti per un suo ritorno.

