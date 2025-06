Sancho Juve contatti con l’entourage | svelata la volontà dell’inglese ma… Tutta la verità dietro al ritorno di fiamma

Il ritorno di Jadon Sancho alla Juventus si fa sempre più concreto, con contatti costanti tra i bianconeri e l’entourage dell’attaccante del Manchester United. Ma qual è la vera motivazione dietro questa possibile mossa di mercato? Scopriamo insieme tutte le sfumature di questa operazione e le ragioni che potrebbero portare il talento inglese in Italia, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera.

Sancho Juve, contatti con l'entourage dell'attaccante inglese: tutte le dichiarazioni sul calciatore del Manchester United. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il nome di Sancho del Manchester United è tornato di moda, o meglio, è sempre stato nei radar del calciomercato Juve. PAROLE – «È un ritorno di fiamma o meglio è un contatto che non si è mai interrotto tra la Juve e il suo entourage. Ci stava lavorando Giuntoli nel gennaio 2024 ma si diede appuntamento per la sessione estiva. Ci sono dei contatti con l'entourage del calciatore che ha gradimento per la destinazione bianconera anche se ci sono altri club sul calciatore».

