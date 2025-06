San Vito successo per l' adunata sezionale degli alpini

San Vito si è riempita di orgoglio e sentimento durante la 48ª adunata sezionale degli Alpini a Pordenone, un evento che ha unito comunità e tradizione in un abbraccio indimenticabile. Il sindaco Alessandro Basso ha condiviso l’emozione di sfilare accanto a valorosi alpini, testimonianza della forza di un forte legame tra cittadini e simboli di coraggio. Un momento che resterà nel cuore di tutti, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Un'emozione vera, fatico a trovare le parole giuste per descrivere questa mattinata", così il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, si è espresso in una nota a margine della 48esima adunata sezionale degli Alpini di Pordenone. "Per la prima volta ho avuto l'onore di sfilare assieme alle.

