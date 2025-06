San Martino di Castrozza un calvario per Scopel

San Martino di Castrozza, un calvario per Scopel. Doveva essere una festa, con Roberto Scopel che debutta nell'International Rally Cup, portando entusiasmo e speranze di successo. Tuttavia, la due giorni in Trentino si è trasformata in un vero incubo, lasciando il pilota e i tifosi delusi. Si è partiti già all'inizio della settimana con uno stato d'animo pesante e problemi imprevisti, segnando un risultato amaro e inaspettato.

