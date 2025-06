san giovanni aderisce ad un progetto di educazione permanente rivolto agli adulti

San Giovanni Valdarno si distingue ancora una volta per il suo impegno civico, aderendo con entusiasmo al progetto Scire 2025–2027. Un'iniziativa ambiziosa di educazione permanente rivolta agli adulti, promossa dalla Rete Documentaria Aretina, che mira a promuovere inclusione, crescita e accesso alla conoscenza. Grazie a una vasta gamma di corsi gratuiti, il progetto offre a tutta la comunità l’opportunità di reinventarsi e svilupparsi. Perché la formazione non ha età.

Arezzo, 23 giugno 2025 – San Giovanni Valdarno prende parte al progetto Scire 2025–2027, un’importante iniziativa di educazione permanente rivolta alla popolazione adulta e promossa dalla Rete Documentaria Aretina. Il programma, che si estende su scala provinciale, è pensato per favorire l’inclusione, l’accesso alla conoscenza e lo sviluppo personale attraverso una vasta offerta di corsi gratuiti. Il nome del progetto, Scire, che in latino significa “sapere”, racchiude in sé la sua vocazione principale: trasformare biblioteche e archivi in centri culturali dinamici, luoghi aperti e accessibili dove si intrecciano tradizione e innovazione, al servizio dell’apprendimento continuo e della crescita della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it