Samuel L Jackson e Sylvester Stallone insieme in Tulsa King 3 | occhi sul loro primo progetto comune

Una recente immagine tratta dalla terza stagione di Tulsa King offre un’anteprima esclusiva sul primo incontro tra Samuel L. Jackson e Sylvester Stallone, protagonisti del nuovo progetto televisivo. Questa collaborazione segna anche il debutto insieme dei due attori, che rappresenta un momento significativo nel panorama delle produzioni seriali americane. La presenza di Jackson nel cast introduce un nuovo personaggio, Russell Lee Washington Jr., destinato a entrare in conflitto con il personaggio interpretato da Stallone, Dwight Manfredi, in più episodi della stagione. La scena condivisa sui set mostra i due attori nei panni dei rispettivi ruoli, rafforzando l’importanza di questa collaborazione per lo sviluppo narrativo della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it