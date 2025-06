Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe dire addio ad una caratteristica iconica

Il Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe sorprendere gli appassionati eliminando una delle sue caratteristiche più iconiche: l’alloggiamento interno per la S Pen. Questo cambiamento, secondo alcune indiscrezioni, segna una svolta significativa nel design e nella funzionalità del celebre flagship. Ma quali implicazioni avrà questa scelta per gli utenti? Scopriamolo insieme e analizziamo cosa potrebbe riservare il futuro di questo modello innovativo.

