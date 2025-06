Samsung Galaxy S26 potrebbe portare miglioramenti alla RAM

Il futuro Samsung Galaxy S26 si annuncia all'insegna delle novità, con recenti indiscrezioni che parlano di un upgrade significativo alla RAM. Si ipotizza l’arrivo di una versione con ben 16 GB di memoria, promettendo prestazioni ancora più sorprendenti e multitasking senza precedenti. Un passo avanti che potrebbe ridefinire gli standard per gli smartphone di fascia alta. Resta con noi per scoprire tutte le innovazioni che Samsung ha in serbo per noi.

Un nuovo report delle ultime ore suggerirebbe l'arrivo di una versione con 16 GB di RAM per Samsung Galaxy S26.

