Šamšad Abdullaev | Nel dittongo di un gatto la nuova raccolta poetica pubblicata da I Quaderni del Bardo Edizioni

Scopri “Nel dittongo di un gatto”, la nuova raccolta poetica di Šamšad Abdullaev, uno dei più eminenti poeti uzbechi contemporanei scomparso recentemente. Curata da Paolo Galvagni per i Quaderni del Bardo Edizioni, questa raccolta offre un’intensa immersione nel suo mondo emozionale e culturale. La copertina, con il ritratto firmato da Jussuf Karajev, rende omaggio a una voce unica della poesia mondiale, che continua a ispirarci e a sorprendere.

"Nel dittongo di un gatto" è il titolo della nuova raccolta poetica di Šamšad Abdullaev, uno dei più importanti poeti uzbechi contemporanei, recentemente scomparso. A curare l'edizione italiana è Paolo Galvagni, per la collana I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno. In copertina, un ritratto del poeta firmato da Jussuf Karajev.

