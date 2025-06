Sampdoria Sibilli | Superate le paure ora spero di restare Io e Coda in gol? Era destino

Dopo aver superato le proprie paure, Sibilli guarda con ottimismo al futuro alla Sampdoria, sperando di restare e condividere il gol con Coda, come se fosse destino. Il suo prestito dal Bari, con il diritto di riscatto, apre un nuovo capitolo: il 24 giugno sarà la data chiave per conoscere il prosieguo. La passione e la determinazione sono tutte dalla sua parte, pronto a scrivere nuove emozioni in blucerchiato.

Sibilli √® alla Samp in prestito dal Bari in diritto di riscatto: ‚ÄúIl 24 giugno ci sono le scadenze per i prestiti e vedremo quello che succeder√†‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Sampdoria, Sibilli: ‚ÄúSuperate le paure, ora spero di restare. Io e Coda in gol? Era destino‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: sibilli - sampdoria - superate - paure

Sampdoria, contro la Salernitana con Coda e Sibilli in attacco - Un atteso duello tra Sampdoria e Salernitana anima il Ferraris, con oltre 31.000 tifosi pronti a sostenere i propri colori.

Caso Sampdoria Questa storia nasce nel 2023, quando alla Sampdoria venne concesso un anticipo del paracadute, unica via per consentire ai nuovi proprietari di comprare una società che potesse pagare gli stipendi ed iscriversi in Serie B. La Sampdoria no Vai su Facebook

Sampdoria, Sibilli: ‚ÄúSuperate le paure, ora spero di restare. Io e Coda in gol? Era destino‚ÄĚ.

Sampdoria, Sibilli: ‚ÄúSuperate le paure, ora spero di restare. Io e Coda in gol? Era destino‚ÄĚ - Sibilli è alla Samp in prestito dal Bari in diritto di riscatto: ‚ÄúIl 24 giugno ci sono le scadenze per i prestiti e vedremo quello che succederà‚ÄĚ ... Si legge su ilsecoloxix.it

Sampdoria, la gioia di Sibilli: "Grande feeling con Coda e futuro blucerchiato" - Match winner con il Cittadella, a segno all'Arechi: la salvezza doriana porta la sua firma ... Lo riporta telenord.it