Sampdoria risposta social al Genoa dopo il ‘funerale’ | Il morto deve essere morto

Dopo le provocazioni e gli sfottò, la Sampdoria risponde con dignità e determinazione. La vittoria ai playout non cancella le ferite, ma dimostra che l’onore si difende anche sui campo. I blucerchiati restano in Serie B, pronti a scrivere un nuovo capitolo di orgoglio e passione. La rivalità tra Genoa e Sampdoria continua a infiammare i tifosi, ricordandoci che il rispetto e la sportività sono il vero valore del calcio.

(Adnkronos) – La Sampdoria centra la salvezza ai playout, resta in Serie B e si vendica per gli sfottò ricevuti dai tifosi del Genoa nelle ultime settimane (tra cui la bara blucerchiata, portata in giro per la città dai sostenitori rossoblù per festeggiare la retrocessione all'ultima giornata, nella regular season). La squadra di Evani, chiamata

La squadra di Evani stava vincendo 2-0 ma le proteste accesissime dei campani porteranno ad un 3-0 a tavolino per i blucerchiati, lancio di seggiolini in campo https://www.genova24.it/2025/06/playout-serie-b-salernitana-sampdoria-cronaca-live-430668/ Vai su Facebook

