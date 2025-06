Salvini taglia i canoni ai balneari | sconti fino al 50% prima delle gare sulle concessioni

Salvini sorprende i balneari con sconti fino al 50% sui canoni demaniali, anticipando le gare europee. Un provvedimento che ha suscitato forti polemiche, con l’opposizione che accusa favori poco trasparenti. È un capitolo cruciale di una stagione politica affollata di tensioni e interessi. Scopriamo insieme cosa si nasconde davvero dietro queste decisioni e quali sono le implicazioni per il settore e l’Italia intera.

Un allegato tecnico al decreto Salva-infrazioni prevede forti sconti sui canoni demaniali per gli stabilimenti balneari. Mentre l'Italia si prepara alle gare europee, l'opposizione insorge: "Un favore agli amici degli amici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: canoni - balneari - sconti - gare

Non solo le concessioni non vengono aumentate del 10% come previsto da un primo accordo con la Ue ma l'allegato tecnico al decreto attuativo del Salva-infrazioni prevede sconti fino al 50%

