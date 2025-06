Salve polizia | perquisiscono casa e ripuliscono la cassaforte di una coppia Ora tre agenti sono nei guai

Una perquisizione che avrebbe dovuto portare alla scoperta di prove, si è trasformata in un furto sconcertante: tre agenti di polizia a Roma, coinvolti in un'operazione sotto falsa pretese, sono ora accusati di aver portato via quasi 36.000 euro dalla cassaforte di una coppia, insieme a un uomo albanese. La vicenda scuote l'intera comunità, sollevando domande sulla trasparenza e integrità delle forze dell'ordine. La giustizia farà luce su questa inquietante vicenda.

Con la scusa di una perquisizione hanno portato via quasi trentaseimila euro dalla cassaforte di una coppia. Questa la pesantissima accusa mossa a tre poliziotti in servizio a Roma, che avrebbero agito con un uomo di nazionalità albanese. I tre sono agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Salve, polizia": perquisiscono casa e ripuliscono la cassaforte di una coppia. Ora tre agenti sono nei guai

