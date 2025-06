Salute i milanesi puntano sull’alimentazione con più attenzione ad una dieta bilanciata

I milanesi dimostrano una grande consapevolezza sull'importanza di un’alimentazione equilibrata, riconoscendo il ruolo fondamentale di una dieta sana per il benessere complessivo. Dalla ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute e Nomisma emerge che sempre più cittadini investono sulla loro salute attraverso scelte alimentari consapevoli e attente. Questo trend positivo testimonia come la cura del corpo passi anche dalla tavola, sottolineando l’importanza di adottare abitudini salutari per un futuro più forte e vitale.

Prendersi cura della propria salute richiede di fare attenzione a tanti fattori diversi: dall'avere uno stile di vita equilibrato al fare prevenzione, dal mantenersi attivi al mangiare in modo sano. E proprio l'alimentazione sembra essere l'aspetto su cui puntano maggiormente i milanesi, secondo quanto emerge dall'ultima ricerca dell'Osservatorio Sanità di UniSalute e Nomisma

