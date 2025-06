Salta la festa de L’Unità di Fiesole | Neanche il Covid ci aveva fermato

Dopo ben 73 edizioni, la Festa de L’Unità di Fiesole salta quest’anno, lasciando il vuoto nel cuore della comunità. Un evento che, nonostante le sfide passate, aveva resistito anche alla morsa della pandemia, dimostrando il suo valore di punto di riferimento estivo. Questa volta, però, la burocrazia ha prevalso, impedendo che si realizzasse un appuntamento tanto atteso. Ora, ci chiediamo: come rilanciare questa tradizione e tornare più forti di prima?

Quello che non è riuscito a fare neppure il Covid, l’ha fatto la burocrazia. La Festa de L’Unità (si chiama così come il quotidiano politico) di Fiesole quest’anno non si terrà. È la prima volta che salta, dopo ben 73 edizione consecutive, che hanno reso l’appuntamento del pratone di Borgunto l’evento di punto della stagione estiva, in grado di richiamare migliaia di persone da tutto il territorio fiorentino. Ma allestire da zero uno spazio pubblico non è semplice. Così il Pd fiesolano, complice anche la crisi interna che sta vivendo, ha alzato bandiera bianca. Lo stesso ha fatto l’associazionismo locale coinvolto nell’organizzazione, ovvero Casa del Popolo, Teatro Solare, Fiesole Calcio, PVM Volley Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it