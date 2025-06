Salisburgo-Al Hilal i 3 top e i 3 flop al Fantacampionato Mondiale per club

Salisburgo al Hilal: tra emozioni e sorprese, analizziamo i tre top e i tre flop del fantacampionato mondiale per club. Tra bonus e malus, scopriamo i protagonisti di una gara ricca di colpi di scena, nella quale la squadra di Simone Inzaghi conquista il secondo pareggio consecutivo. Chi ha brillato e chi invece ha deluso? Ecco i momenti più importanti di questa sfida avvincente.

Per l'Al Hilal di Inzaghi pari anche col Salisburgo: ora vincere col Pachuca potrebbe non bastare - L'Al Hilal di Inzaghi si trova ora a un crocevia cruciale: anche con una vittoria contro il Pachuca potrebbe non bastare per passare il turno, soprattutto se il risultato tra Real e Salisburgo finirà in pareggio.

