Salisburgo Al Hilal 0-0 | Inzaghi rimanda l’appuntamento con la vittoria ma gli ottavi sono alla portata Cosa è successo nella notte

Una notte di suspense al Mondiale per Club, con Salisburgo e Al Hilal che si affrontano senza vincitori. Inzaghi rimanda l’appuntamento con la vittoria, ma gli ottavi sono ancora alla portata. Cosa è successo davvero? Scopriamo insieme gli snodi decisivi di questa sfida cruciale, dove ogni dettaglio può fare la differenza verso il traguardo finale.

Non solo la sfida tra Manchester City e Al Ain (due squadre inserite nel girone della Juventus ), nella notte italiana si è giocata un'altra importante partita al Mondiale per Club, decisiva per le sorti del girone H. L' Al Hilal di Simone Inzaghi ha pareggiato 0-0 contro il Salisburgo. La formazione dell'ex tecnico dell'Inter rimanda così ancora l'appuntamento con la vittoria, ma per staccare il pass per gli ottavi basterĂ battere il Pachuca.