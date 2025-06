Salerno trova i ladri in casa e ne ferisce uno | due banditi in fuga

Una tranquilla giornata in provincia di Salerno si trasforma in un drammatico episodio di difesa personale: un uomo, sorprendendo tre ladri nella propria casa a San Severino, reagisce con coraggio sparando e ferendo uno dei malviventi. La rapina si conclude nel sangue, mentre i banditi, in fuga, lasciano dietro di sé un ambiente sconvolto e domande senza risposta. Un episodio che sottolinea quanto la sicurezza possa essere fragile e quanto il coraggio sia fondamentale in situazioni di emergenza.

In provincia di Salerno un uomo ha sorpreso tre ladri nella sua abitazione e ha reagito sparando e ferendo uno dei malviventi. Tentato furto finisce nel sangue nella frazione collinare di San Severino, nel comune cilentano di Centola, in provincia di Salerno: un uomo ha sorpreso tre ladri nella sua abitazione e ha reagito sparando.

