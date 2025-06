Salernitana ufficialmente in C | dal Giudice Sportivo 0-3 a tavolino e due gare a porte chiuse

La Salernitana si trova ufficialmente in Serie C, retrocessa dopo la decisione del giudice sportivo, con una sconfitta a tavolino e due partite a porte chiuse. Un verdetto che chiude un capitolo difficile, segnato dagli incidenti dei tifosi durante il playout di ritorno. La vittoria della Sampdoria sancisce la loro salvezza, lasciando il calcio campano con un amaro retrogusto. La stagione si conclude tra polemiche e riflessioni.

I campani retrocessi dopo gli incidenti del playout di ritorno di ieri sera. Puniti per il lancio di oggetti dei tifosi. La Samp è salva.

Playout Serie B, ufficiale: Salernitana-Sampdoria 0-3 a tavolino. Il comunicato del Giudice Sportivo - La sospensione del match tra Salernitana e Sampdoria, con il risultato di 2-0 a favore dei blucerchiati, ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio.

