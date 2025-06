Salernitana sconfitta a tavolino e 2 gare a porte chiuse

La Salernitana si trova di fronte a una pesante penalizzazione: una sconfitta a tavolino e due gare a porte chiuse, decisioni prese dal giudice sportivo per i gravi fatti accaduti durante il playout contro la Sampdoria. Una vicenda che scuote il calcio italiano e solleva molte domande sul rispetto delle regole e sulla gestione degli eventi. Resta da capire quali saranno le future ripercussioni per i granata e il campionato in generale.

Roma, 23 giu. (askanews) – Sconfitta per 0-3 a tavolino e obbligo di disputare due gare a porte chiuse. Sono queste le sanzioni che il giudice sportivo di Serie B Ines Pisano, “vista la gravitĂ dei fatti” ha inflitto alla Salernitana in relazione al playout di ritorno con la Sampdoria disputato ieri sera, domenica 22 giugno, allo stadio “Arechi” di Salerno. La partita è stata prima interrotta e poi sospesa definitivamente nel secondo tempo per le intemperanze di parte dei tifosi di casa, determinando la retrocessione della squadra campana in serie C. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

