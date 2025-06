Salernitana-Sampdoria 0-3 a tavolino | retrocessione e due turni a porte chiuse per i granata dopo gli scontri all’Arechi

Gli scontri allo stadio Arechi hanno scosso l'intera tifoseria, portando a decisioni dure da parte del Giudice Sportivo. Salernitana e Sampdoria, protagoniste di una partita segnata da tensioni e violenza, ora affrontano conseguenze pesanti: retrocessione e chiusura degli impianti. Un episodio che mette in discussione il calcio italiano, ricordandoci quanto sia fondamentale mantenere rispetto e fair play. La speranza è che episodi simili non si ripetano, per il rispetto dei valori sportivi.

Il Giudice Sportivo di Serie B ha deciso: la Salernitana perde 3-0 a tavolino il playout contro la Sampdoria, dopo i gravi disordini avvenuti ieri sera, domenica 22 giugno 2025, allo stadio Arechi. La sconfitta, unita al 2-0 subito all'andata a Genova, condanna matematicamente i campani alla retrocessione in Serie C. Oltre al verdetto sportivo, arriva anche la sanzione accessoria: due gare interne da disputare a porte chiuse. Durante il match, i tifosi della Salernitana hanno causato ripetute interruzioni del gioco: già nel primo tempo si sono verificati tentativi di invasione di campo, ma è al 21? del secondo tempo che la situazione è precipitata.

