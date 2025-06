Salernitana non solo lo 0-3 a tavolino | rischia mesi di porte chiuse o di giocare lontana dall’Arechi

Il calcio italiano si trova di fronte a un nuovo capitolo di incertezza e tensione. La Salernitana, vittima di decisioni discusse e proteste accese, rischia ora di affrontare mesi di porte chiuse o di dover giocare lontano dall'Arechi. La recente sentenza sulla partita contro la Sampdoria ha acceso il dibattito: quali saranno le vere ripercussioni per il club campano? A seguire il punto del...

Ieri sera si è scritto l'ultimo atto del calcio professionistico italiano con l'ultimo verdetto che è arrivato in maniera inequivocabile. La Sampdoria è salva, retrocede in serie C la Salernitana. Al di là di tutto il caos mediatico che ha portato a questa gara, è ancora più clamoroso il caos scatenato dai tifosi che ha costretto l'arbitro Doveri a sospendere la partita. Ma quali saranno le conseguenze per il club campano? A seguire il punto del Corriere dello Sport. Salernitana, non solo 0-3 a tavolino: rischia di non giocare a lungo all'Arechi!. "La parola fine sul playout di serie B la scriverà il giudice sportivo, Ines Simona Immacolata Pisano, Cavaliere della Repubblica italiana, nominata all'unanimità dal Consiglio federale sullo scranno giudicante dei cadetti nel 2023.