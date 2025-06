Salernitana le parole di Dia aggiungono amarezza

Le parole di Boulaye Dia aggiungono amarezza a una stagione deludente per la Salernitana. I granata, sconfitti anche nell’ultimo match contro la Sampdoria e coinvolti in incidenti sugli spalti, vedono ora il loro sogno di Serie A svanire. Un finale amaro, che lascia spazio a numerose polemiche e riflessioni sul futuro. Ma cosa ha detto davvero l'attaccante senegalese? Scopriamolo nel dettaglio.

La Salernitana ieri ha perso la partita di ritorno dei playout di Serie B. La Sampdoria ha vinto anche all'Arechi con un secco 0-2. La partita tra l'altro non si è conclusa. A causa di un lancio di seggiolini dagli spalti, è stata sospesa. Tuttavia i granata, non senza, e secondo chi scrfive, giuste, polemiche, retrocedono in Serie C. Spunta, inoltre, un'intervista di Boulaye Dia ai microfoni di Au Coeur Du Jeu. L'attaccante senegalese spiega il suo passaggio in Italia ai granata: " Volevo tornare in Ligue 1, ma nessuna offerta mi convinceva. Non volevo andare alla Salernitana. Ma mi dissero che segnare in Serie A ti apre le porte della Premier League.

