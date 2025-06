Salernitana il giorno dopo | è caccia ai violenti E intanto parte la rivoluzione

Dopo il caos di ieri, Salernitana si prepara a ripartire con determinazione e una strategia chiara. Le immagini delle telecamere sono già in esame per individuare i responsabili degli episodi violenti che hanno interrotto lo spareggio con la Samp. Mentre la società annuncia una battaglia legale e rivoluzionaria, il futuro dei granata si disegna tra sfide e rinnovamento, pronti a scrivere un nuovo capitolo di rinascita e speranza.

Si esaminano le immagini delle telecamere per identificare i tifosi che hanno costretto Doveri a interrompere lo spareggio con la Samp. La società intanto continuerà la battaglia legale e pianifica una serie di cambiamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Salernitana, il giorno dopo: è caccia ai violenti. E intanto parte la rivoluzione

In questa notizia si parla di: intanto - salernitana - giorno - caccia

Internazionali, è il giorno della resa dei conti Sinner-Alcaraz. Lo spagnolo: “Non sono così vicino a lui, siamo avversari”. Italia a caccia del tris - Oggi a Roma si gioca la giornata decisiva degli Internazionali, con sinneralcaraz pronto a una sfida cruciale contro lo spagnolo.

Trump apre a un cambio di regime a Teheran. La Russia all'Onu: "Azioni Usa irresponsabili e pericolose". Sull'Iran 20 caccia israeliani, colpiti siti militari e lanciamissili. Teheran: 'Gli Usa hanno lanciato una guerra con pretesti assurdi" #ANSA https://www.ansa Vai su Facebook

Quanto guadagna il vincitore del Roland Garros? Le cifre di ogni passaggio del turno e il premio per chi trionfa; Salerno, lancia un tavolino contro alcuni operai e poi scappa: è caccia al malvivente; Pisa-Frosinone 1-0: Meister regala i tre punti, ora il sogno è davvero vicino.

Salernitana, notte da incubo: la provocazione social e la rabbia dei tifosi - La Salernitana sprofonda in C: gara sospesa per lancio di petardi e sediolini, su Instagram interrotti gli aggiornamenti, sui social monta la rabbia dei tifosi ... Riporta sport.virgilio.it

Salernitana, Verde prende la mira: è caccia ai gol della salvezza - La Salernitana sa bene che recuperare due gol alla Sampdoria meriterebbe questa etichetta perché alla ... Secondo ilmattino.it