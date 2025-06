Salernitana è solo colpa tua | tabula rasa oppure Iervolino tolga il disturbo

La Salernitana 232 si trova di fronte a un bivio drammatico: il fallimento sportivo non è frutto di casualità, ma di scelte e responsabilità precise. Questa stagione si chiude con una retrocessione che, senza mezzi termini, riflette gli errori di gestione e le lacune tecniche. È tempo di fare chiarezza e di affrontare i problemi alla radice, perché solo così si potrà risalire la china e ridare speranza ai tifosi.

Tempo di lettura: 4 minuti di Gigi Caliulo C'è un dato di fatto che non ammette interpretazioni né giustificazioni. La Salernitana retrocede sul campo perché nel corso della stagione regolare non è stata in grado di uscire dalle secche di una classifica che è stata specchio del fallimentare lavoro condotto dalla società. Il doppio salto all'indietro non ha bisogno di dietrologie o di sospetti. Matura e si concretizza per la sciatteria di una società capace di distruggere in due stagioni il capitale di entusiasmo e prospettive messo insieme al termine della straordinaria cavalcata con Paulo Sousa in panchina.