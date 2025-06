Salernitana dalla A alla C in due anni | tutte la cause di un disastro annunciato

La Salernitana, dalla A alla C in soli due anni, racconta una saga di errori e disillusioni che sembrano un disastro annunciato. L’entusiasmo iniziale di Iervolino si è spento di fronte a un quadro complesso, lasciando una piazza granata sempre più disillusa. Otto allenatori e quattro direttori sportivi sono il triste riflesso di un progetto fallito, dove il vero sconfitto è stato il morale prima ancora del campo.

