Salernitana caccia al nuovo allenatore | tutti i nomi per la rinascita c’è un nome che intriga

Salernitana è in cerca di un nuovo leader tecnico che possa guidare la rinascita dopo una stagione travagliata e la retrocessione in Serie C. Tra i nomi sul tavolo, spicca un profilo intrigante capace di infondere nuova fiducia e determinazione. La piazza attende con ansia il nome che potrà ridare slancio ai granata e scrivere un capitolo di speranza e riscatto. La domanda ora è: chi sarà l’uomo della svolta?

Dopo la retrocessione e l'attesa per i ricorsi, il club granata valuta i profili più adatti alla ricostruzione. Dopo l'amaro epilogo del playout di ritorno contro la Sampdoria — interrotto per intemperanze dei tifosi- con la retrocessione in Serie C, la Salernitana prepara il terreno per una difficile risalita. Mentre il club prosegue la sua battaglia legale contro la decisione della Lega Serie B di rinviare il playout con il Frosinone, si lavora già sul campo più delicato: la scelta dell'allenatore per la prossima stagione. Il nome che intriga più di tutti è quello di Giuseppe Raffaele, reduce da una stagione super con il Cerignola.

