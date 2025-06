Sale l' allerta terrorismo in Italia | 29mila obiettivi sensibili Solo a Roma sono 4mila

L’Italia alza il livello di allerta terrorismo: 29.000 obiettivi sensibili, tra cui 4.000 solo a Roma, sono sotto stretta sorveglianza. La tensione internazionale e gli ultimi eventi, come l’attacco statunitense ai siti nucleari iraniani, hanno portato il dispositivo di sicurezza al massimo livello. Ambasciate, consolati e sedi diplomatiche dei Paesi coinvolti nel conflitto in Medio Oriente sono ora protetti con misure straordinarie. La sicurezza del territorio nazionale è diventata una priorità assoluta, in risposta alle crescenti minacce.

Allerta alta in tutta Italia intorno agli obiettivi sensibili presenti sul territorio nazionale. Dopo l'attacco Usa ai siti nucleari iraniani, il dispositivo di sicurezza é stato portato al livello massimo. Ambasciate, consolati, residenze diplomatiche e sedi rappresentative dei Paesi coinvolti nel conflitto in Medio Oriente, in particolare Israele, Iran e Stati Uniti, sono stati sottoposti a misure straordinarie di controllo e protezione. Ieri mattina, al ministero dell'Interno, si è tenuta una riunione del Casa (Comitato analisi strategica antiterrorismo). Mentre nel pomeriggio, sempre al Viminale, è stato convocato il Cnosp (Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica) presieduto dal ministro Matteo Piantedosi, con la partecipazione dei vertici di intelligence e forze di polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sale l'allerta terrorismo in Italia: 29mila obiettivi sensibili. Solo a Roma sono 4mila

