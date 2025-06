Sale la tensione nel Golfo attacco iraniano alla base Usa di Al Udeid in Qatar e in Iraq | almeno 10 missili lanciati

La tensione nel Golfo raggiunge livelli critici: l’Iran ha lanciato almeno 10 missili balistici contro le basi USA in Qatar e Iraq, con esplosioni udibili fino a Doha. Alle 18:39 italiane, l’attacco ha confermato i timori di escalation globale. La regione si mobilita, mentre il mondo osserva in apprensione. La situazione rimane volatile e richiede una risposta immediata per scongiurare ulteriori sviluppi.

Esplosioni avvertite chiaramente a Doha. Alle 18:39 italiane (13:39 ora locale), le preoccupazioni si sono trasformate in realtà: l'Iran ha lanciato almeno 10 missili balistici verso le basi statunitensi in Qatar. Lo riferiscono fonti israeliane ad Axios. Secondo quanto confermato, sei di questi missili erano diretti contro la base di Al Udeid, mentre un altro è stato lanciato contro una base americana.

Iran attacca gli Usa, lanciati 10 missili verso la base di Al Udeid in Qatar e di Ain Al Asad in Iraq, udite esplosioni a Doha - VIDEO - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l'Iran ha lanciato 10 missili contro le basi statunitensi di Al Udeid in Qatar e Ain Al Asad in Iraq, segnando l'inizio dell'operazione "Glad Tidings of Victory".

Le difese aeree sono state attivate su Doha, in Qatar, dopo che l'Iran ha lanciato una raffica di missili contro di essa, probabilmente prendendo di mira la base di al-Udeid utilizzata dalle forze statunitensi. [#IlMessaggero] #usa #iran #qatar Vai su Facebook

L’Iran ha lanciato missili contro almeno una base americana in Qatar; Missili di Teheran contro una base americana in Qatar, udite esplosioni a Doha; Attacchi a base americane in Qatar e Iraq: la ritorsione dell’Iran dopo i raid degli USA di Trump.

L'Iran annuncia l'avvio dell'operazione "Glad Tidings of Victory" contro la base americana in Qatar - La tv di Stato iraniana:"Alemno 3 missili hanno colpito la base americana in Qatar" Almeno tre missili iraniani hanno colpito la base statunitense di Al Udeid in Qatar. Si legge su msn.com

Qatar: non ci sono vittime dopo l'attacco dell'Iran alla base aerea USA di Al Udeid - L'Iran ha confermato di aver lanciato un attacco missilistico contro una base militare statunitense in Qatar, in rappresaglia per il ... Come scrive teleborsa.it