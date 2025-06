Sale e salamoia del prosciutto riciclati con nuovo impianto

Un innovativo impianto di riciclo e valorizzazione del sale esausto, inaugurato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP a Trasaghis, rappresenta un esempio all’avanguardia di economia circolare in Europa. Questa struttura unica nel suo genere trasforma il sale solido e la salamoia residua in risorse preziose, riducendo gli sprechi e promuovendo la sostenibilità ambientale. L’impianto dimostra come innovazione e rispetto per l’ambiente possano andare di pari passo, contribuendo a un futuro più verde e responsabile.

Un impianto per il riciclo e la valorizzazione del sale esausto derivante dalla produzione del Prosciutto di San Daniele DOP in ossequio all' economia circolare e a favore della sostenibilità. E' quello inaugurato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP a Trasaghis (Udine) che parla di una struttura unica nel suo genere a livello europeo, pensata per trattare e rigenerare sia il sale solido esausto che la salamoia trasformandoli in prodotti riutilizzabili nell'ambito del trattamento stradale antighiaccio, della concia delle pelli e dell'industria. Il nuovo impianto sorge a pochi chilometri dal distretto di San Daniele e garantisce l'intero fabbisogno di trattamento dei 31 produttori consorziati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sale e salamoia del prosciutto riciclati con nuovo impianto

