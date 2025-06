Sal Da Vinci a Piazza del Plebiscito | Con me De Martino D' Alessio e altri colleghi con cui ho condiviso pezzi di vita | Video

Sal Da Vinci a Piazza del Plebiscito con me De Martino D. Alessio e altri colleghi, condividendo pezzi di vita e musica. "Non è vero che Napoli è disunita. Non è vero che i colleghi siano distanti o si facciano le scarpe." La nostra fedeltà , rispetto e stima reciproca sono il cuore di questa festa. Chi sarà con me sul palco dimostrerà ancora una volta il vero spirito napoletano. Per questo concerto mi ha fatto...

"Non è vero che Napoli è disunita. Non è vero che i colleghi sono distanti o che ci si faccia le scarpe. Io ho sempre avuto un rapporto di fedeltà, rispetto e stima reciproca con gli altri artisti. Chi sarà con me sul palco di piazza del Plebiscito dimostra ciò. Per questo concerto mi ha fatto.

Napoli Città della Musica: Sal Da Vinci in concerto il 6 settembre in Piazza del Plebiscito - Napoli si prepara a vivere una serata indimenticabile: il 6 settembre, in piazza del Plebiscito, torna “Stasera che sera! – Special edition”, un evento imperdibile nel cuore della Città della Musica.

