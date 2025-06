Sagra delle pallette ai funghi a Uliveto Terme

Preparati a immergerti in un mondo di sapori autentici alla Sagra delle Pallette ai Funghi di Uliveto Terme! Organizzata dalla Società Sportiva Pappiana, questa festa gastronoma celebra le tradizioni culinarie locali con piatti irresistibili come le famose pallette ai funghi, il ragù, e altre specialità di carne e selvaggina. Un’occasione imperdibile per gustare le autentiche ricette del territorio e vivere un’esperienza indimenticabile tra amici e buon cibo. Non mancare, ti aspettiamo!

La Società Sportiva Pappiana organizza la tradizionale Sagra delle Pallette ai Funghi, un appuntamento gastronomico che propone un menù ricco di piatti tipici. Oltre alle celebri pallette ai funghi e al ragù, sarà possibile gustare pasta con ragù, funghi o cinghiale, cinghiale in umido, carne.

