Saelemaekers-Roma capitolo archiviato | Allegri chiude le porte ad un ritorno

Gian Piero Gasperini, maestro delle corsie esterne, mira a portare la sua filosofia alla Roma, tuttavia l’affare Saelemaekers sembra ormai sfumato: Allegri chiude le porte a un suo ritorno. Con il suo talento, il club giallorosso potrebbe sfruttare al massimo le ali offensive. La sfida ora è trovare soluzioni efficaci per rinforzare le fasce, perché in ottica futura, la strada verso il successo passa anche dall’innovazione e dalla strategicità.

L’esaltazione delle corsie esterne è uno dei pregi che anno dopo anno ha accompagnato la carriera da allenatore di Gian Piero Gasperini, che anche nell’ultima stagione con l’Atalanta ha saputo far rendere nel migliore dei modi un giocatore come Bellanova. Il tecnico piemontese è riuscito anche a creare sempre la giusta connessione tra i due giocatori di fascia e cercherà di ottenere gli stessi risultati anche con la Roma, che in ottica calciomercato si sta concentrando molto sulla ricerca di esterni. Fin dai primi giorni di giugno ha trovato spazio il profilo di De Cuyper, che può essere il sostituto ideale di Angelino in caso di partenza dello spagnolo, che non si è concretizzata prima dell’inizio del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Saelemaekers-Roma, capitolo archiviato: Allegri chiude le porte ad un ritorno

