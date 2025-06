Sace i nomi in pole per il rinnovo dei vertici

Dopo mesi di tensioni e discussioni, sembra quasi arrivata la svolta per Sace: l’atteso rinnovo dei vertici sta finalmente prendendo forma, segnando un nuovo inizio per il gruppo che sostiene le imprese italiane nel mondo. Un momento cruciale per voltare pagina e rilanciare con decisione il ruolo strategico dell’azienda. Questa svolta rappresenta un’opportunità unica per rafforzare la fiducia e consolidare il futuro di Sace e delle sue imprese partner.

Dopo mesi tribolati pare essere arrivato finalmente il momento del rinnovo dei vertici, l’occasione giusta per voltare definitivamente pagina e provare ad archiviare tensioni, lotte intestine e casi che hanno fatto discutere. È infatti sempre più vicino l’accordo tra i partiti di maggioranza sulla nuova catena di comando di Sace, il gruppo assicurativo finanziario che supporta le imprese italiane nel mondo ed è controllato direttamente dal ministero dell’Economia, al 100 per cento. Le vicissitudini dell’ad uscente e del capo del personale. Nei mesi scorsi si era molto parlato dell’operato dell’amministratrice delegata Alessandra Ricci, in bilico da tempo, che ha lottato con le unghie e con i denti per la riconferma e a un certo punto era data in pole per fare un altro mandato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sace, i nomi in pole per il rinnovo dei vertici

In questa notizia si parla di: sace - rinnovo - vertici - nomi

Lega: ufficializzati i nuovi vertici per Napoli e provincia - tutti i nomi - Si scrive un nuovo capitolo per la Lega a Napoli e provincia! I vertici appena ufficializzati promettono di portare freschezza e innovazione, in linea con un trend di rinnovamento che sta attraversando il panorama politico italiano.

Sace, i nomi in pole per il rinnovo dei vertici; Nomine, cosa succederà ai vertici di Aspi, Italgas, Sace, Snam e non solo; Snam, Italgas, Aspi, ARERA, Fincantieri, Sace, Simest, CNR: tutto sulle nomine di primavera.

Ecco cosa hanno deciso Mef e Cdp su Sace (e le ansie di Fincantieri, Leonardo-Finmeccanica, Eni e non solo) - Pur essendo scaduto da settimane, Cdp e Mef non trovano la quadra sui nomi per il nuovo vertice di Sace ... Lo riporta startmag.it

Nomine, cosa succederà ai vertici di Aspi, Italgas, Sace, Snam e non solo - Sugli amministratori delegati si attendono esiti dello scouting degli head hunter per vagliare la qualità dei pochi nomi del set. Da startmag.it