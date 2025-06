Rutte ' raid Usa in Iran non viola diritto internazionale'

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolinea che l'operazione degli Stati Uniti in Iran non viola il diritto internazionale, escludendo così una condanna automatica. Alla vigilia del vertice all'Aja, Rutte ha espresso preoccupazione per la corsa di Teheran al nucleare, evidenziando come la minaccia atomica rappresenti un rischio grave per Israele e la stabilità regionale. La sua posizione apre un dibattito importante sulla legittimità e le conseguenze delle azioni internazionali in contesti complessi.

"Non sono d'accordo con chi considera l' attacco degli Usa in Iran come in contrasto col diritto internazionale ". Lo ha detto il segretario generale Mark Rutte alla vigilia del vertice Nato all'Aja. "La mia principale paura - ha aggiunto - è che Teheran possa avere la bomba atomica, sarebbe una minaccia per Israele e l'intera regione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rutte, 'raid Usa in Iran non viola diritto internazionale'

In questa notizia si parla di: rutte - iran - diritto - internazionale

Nato, Rutte: “Iran non deve avere atomica, attacco Usa non è contrario a diritto internazionale” - Il mondo osserva con crescente attenzione le tensioni tra Iran e potenze occidentali, mentre la Nato ribadisce il suo fermo no all'arma atomica iraniana.

Segretario generale della NATO: “Gli attacchi USA all'Iran non violano il diritto internazionale”. Lo stesso Rutte ha chiesto: "Come possiamo presentare i crimini di Israele in modo tale che non risulti colpevole?" Il marciume morale dei "difensori" dei valori occid Vai su X

Con un’azione unilaterale, illegittima e in violazione di ogni diritto internazionale, nella notte Israele ha attaccato l’Iran e i suoi siti nucleari. E l’ayatollah Khamenei ha immediatamente risposto lanciando 100 droni contro Israele e annunciando una “punizione Vai su Facebook

Rutte: raid Usa su Iran non viola il diritto internazionale. Israele annuncia altri attacchi. Inchiesta di Ft: «Dov’è l’uranio arricchito?; Nato, Rutte: Iran non deve avere atomica, attacco Usa non è contrario a diritto internazionale; Rutte, 'raid Usa in Iran non viola diritto internazionale'.

Rutte, 'raid Usa in Iran non viola diritto internazionale' - "Non sono d'accordo con chi considera l'attacco degli Usa in Iran come in contrasto col diritto internazionale". Si legge su ansa.it

Nato, Rutte: "Iran non deve avere atomica, attacco Usa non è contrario a diritto internazionale" - Lo dice il segretario generale dell'Alleanza atlantica Mark Rutte, in conferenza stampa all'Aja alla vigila del summit. Segnala msn.com