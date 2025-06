Rutte Nato regola del 5% varrà anche per la Spagna

La questione del rispetto della regola del 5% del PIL dedicato alla difesa si infiamma, coinvolgendo anche la Spagna. Mentre il segretario generale NATO Mark Rutte chiarisce che non esistono esenzioni, le dichiarazioni di Pedro Sanchez avevano alimentato dubbi. La sfida per Madrid ora è dimostrare il proprio impegno, poiché l’alleanza resta ferma nel suo obiettivo di rafforzare la sicurezza collettiva in Europa.

L'Aia, 23 giu. (askanews) - La Spagna non ha ottenuto alcuna "esenzione" riguardo all'impegno dei Paesi della NATO a destinare il 5% del proprio Prodotto Interno Lordo (PIL) alla sicurezza, ha dichiarato lunedì il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte. "La NATO non prevede alcuna clausola di esenzione", ha affermato davanti alla stampa, smentendo così le dichiarazioni del capo del governo spagnolo Pedro Sanchez, secondo cui la Spagna avrebbe ottenuto una deroga a tale impegno del 5%. Il vertice in programma martedì e mercoledì all'Aia dovrà sancire l'impegno dei 32 Paesi membri della NATO a rispettare questo obiettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rutte (Nato) regola del 5% varrà anche per la Spagna

Scontro prima del vertice Nato: “Nessuna deroga alla Spagna”. Ma Sanchez pubblica la lettera di Rutte che garantisce “flessibilità ” a Madrid - Le tensioni tra alleati si infiammano mentre il vertice Nato di L’Aja si avvicina. La questione del budget militare, con la soglia del 5% del Pil, diventa il campo di battaglia tra paesi membri.

L'intesa raggiunta con la Spagna non prevede "nessuna deroga" all'obiettivo di spesa del 5%. Lo dice all'ANSA una fonte della Nato. Il nodo della contesa sta infatti nella parte che prevede il 3,5% di spesa militare classica e non l'1,5% per la sicurezza e le infr

