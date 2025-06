Rutte Nato | Col 5% del Pil investito nella Difesa saremo più letali Pronti a soffrire e morire insieme

In un contesto internazionale in rapido mutamento, l’Alleanza Atlantica si prepara a compiere un passo decisivo: investire il 5% del PIL nella difesa, un vero e proprio ‘salto quantico’ verso una maggiore forza e letalità. Con questa mossa, i paesi membri si impegnano a essere pronti a soffrire e morire insieme, rafforzando la coesione e la deterrenza. Questa strategia segna una svolta epocale per la sicurezza collettiva.

Roma, 23 giugno 2025 – L’allargamento dei conflitti impone un ripensamento degli investimenti dell’Alleanza atlantica nella Difesa. L’obiettivo di investire il 5% del Pil concordato dai membri della Nato, salvo il compromesso di medio periodo raggiunto con la Spagna, è un ‘salto quantico’ che rende l'alleanza ‘più forte e letale’. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, alla vigilia del vertice a L'Aia durante il quale gli alleati si accorderanno su un nuovo piano per la difesa e annunceranno sforzi concertati per intensificare l'industria militare. epa12192802 NATO Secretary General Mark Rutte speaks durin a press conference ahead of the NATO summit, in The Hague, the Netherlands, 23 June 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net