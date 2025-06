Rutte Nato | approveremo 5% alla Difesa è un salto quantico

Il vertice Nato di questa settimana ad Aia promette di segnare un passo decisivo nella sicurezza europea. Con la decisione di destinare il 5% del PIL alla difesa, i paesi membri si preparano a un vero e proprio salto quantico, rafforzando la deterrenza contro le minacce di Russia. Mark Rutte ha definito questa scelta come un momento storico, un investimento strategico che cambierà le regole del gioco. È l'inizio di una nuova era per la difesa europea.

L'Aia, 23 giu. (askanews) - Il vertice Nato dell'Aia mercoledì sancirà l'approvazione di un "salto quantico", la destinazione alla Difesa del 5% del PIL dei paesi membri: lo ha detto dall'Aia il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, sottolineando che sarà un passo fondamentale per la deterrenza nei confronti della Russia. "Il piano di investimenti nella difesa che gli alleati approveranno all'Aia introduce una nuova soglia di riferimento: il 5% del PIL da destinare alla Difesa. Si tratta di un salto quantico, storico e fondamentale per garantire il nostro futuro. Il nuovo piano di investimenti nella difesa è il risultato chiave di questo vertice e sarà determinante per assicurare una resistenza ed una capacità di difesa efficace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rutte (Nato): approveremo 5% alla Difesa, "è un salto quantico"

