Rutte | Il 5% del Pil europeo andrà alla difesa | ma scoppia la polemica per l’esenzione alla Spagna

Non basta più il 2% del Pil promesso per anni e mai davvero rispettato: ora la Nato alza l'asticella e pretende di portare la spesa militare al 5%, come ribadito dal nuovo segretario generale Mark Rutte alla vigilia del vertice all'Aja. Un obiettivo definito "storico" per difendere l'Occidente, ma che rischia di dissanguare i bilanci di Paesi già in apnea su sanità, scuola e investimenti sociali. L'Italia sotto torchio: oltre 100 miliardi per armi e basi. Per dare un'idea, se l'Italia dovesse davvero mettere il 5% del suo Pil (che vale circa 2.000 miliardi ) in difesa e sicurezza, la spesa annuale salirebbe a 100 miliardi di euro: una cifra colossale, pari a quasi tre volte il bilancio del Ministero dell'Istruzione o a quanto lo Stato spende per pensioni di invalidità e disabilità.