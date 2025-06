Ruota panoramica parla la proprietaria che ha evacuato la giostra prima del crollo

Lecco si risveglia scioccata dopo il crollo della ruota panoramica, un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. La proprietaria, testimone e protagonista di questa drammatica giornata, rivela come abbia evacuato la giostra prima del disastro, salvando sicuramente molte vite. Un gesto di prontezza che sottolinea l'importanza della vigilanza e della sicurezza, elementi fondamentali per prevenire drammi ancora piĂą gravi.

Lecco, 23 giugno 2025 – I rottami della ruota panoramica che l’altro giorno è stata abbattuta dalle raffiche di vento sul lungolago di Lecco sono sotto sequestro. I magistrati della Procura di Lecco hanno aperto un’inchiesta. Crolla la ruota panoramica di Lecco: il video impressionante Poteva essere una strage, ma per fortuna i gestori dell’attrazione hanno evacuato la giostra e sgomberato l’area poco prima che il gigante in metallo di 35 metri e svariate tonnellate si schiantasse al suolo. CARDINI LECCO ALTO = DANNI DA MALTEMPO SULLA CITTA - VENTO FORTISSIMO E FORTI PIOGGE - LA RUOTA PANORAMICA RIBALTATA SUL LUNGOLAGO - 21-6-2025 Antonella Musso, imprenditrice piemontese di 61 anni, proprietaria della ruota panoramica, assicura che si è trattato di un incidente non prevedibile e che i manovratori dell’impianto hanno salvato molte vite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ruota panoramica, parla la proprietaria che ha evacuato la giostra prima del crollo

In questa notizia si parla di: ruota - panoramica - parla - proprietaria

Crolla ruota panoramica a Lecco a causa del forte vento: nessun ferito. Il video dal drone - Una drammatica scena a Lecco, dove una ruota panoramica si è ribaltata sul lungolago a causa delle violente raffiche di vento, fortunatamente senza feriti.

Un nonno e la sua nipotina sono rimasti bloccati ieri sera, domenica 15 giugno, a nove metri di altezza sulla ruota panoramica di Molfetta e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, che li hanno messi in salvo con un’autoscala. Il proprietario della giostra, posizio Vai su Facebook

Il vento, le onde, il cedimento e il crollo: il video che immortala la caduta della ruota panoramica di Lecco; Bosa, in bilico l’apertura della ruota panoramica; Addestramento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania in Tecniche SAF su una ruota panoramica.

Ruota panoramica crollata sul lungolago: aperta un’inchiesta, sequestrati i rottami - Avviata un’indagine per disastro colposo. Si legge su msn.com

Il vento, le onde, il cedimento e il crollo: il video che immortala la caduta della ruota panoramica di Lecco - La proprietaria dell’attrazione turistica: “Gli addetti si sono accorti che la situazione stava diventando troppo pericolosa, obbligando tutti i passeggeri a scendere, anche quelli che non volevano” ... Scrive msn.com