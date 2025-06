Ruota panoramica crollata a terra l’ora delle indagini

Un drammatico episodio scuote Lecco: la maxi ruota panoramica di 35 metri è crollata al suolo, provocando scompiglio e paura tra i presenti. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa insolita tragedia, mentre i rottami sono sotto sequestro e nessun indagato al momento. Fortunatamente, grazie alla pronta evacuazione, nessuno è rimasto ferito. Gli inquirenti ora lavorano per capire cosa abbia scatenato questa improvvisa catastrofe atmosferica.

Dalla Procura di Lecco è stata avviata un'inchiesta per il crollo, sabato pomeriggio, della maxi ruota panoramica alta 35 metri sul lungolago di Lecco. I rottami sono sotto sequestro. Al momento non risultano indagati. L'attrazione, in grado di accogliere più di 100 passeggeri, era stata sgomberata come tutta l'area circostante dagli addetti, che hanno scongiurato una strage. La mega giostra è stata rovesciata da una tromba d'aria. Certificazioni, permessi e concessioni per installarla sembra fossero in regola. Dal Comune hanno consegnato agli inquirenti i documenti per le verifiche.

Lecco, ruota panoramica crollata: il video - Un’immagine che ha lasciato tutti senza fiato: la ruota panoramica di Lecco, simbolo di festa e divertimento, crolla improvvisamente sotto l’impeto delle raffiche di vento.

