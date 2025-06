Ruggi De Luca valuta il nuovo manager | in pole position il napoletano Ciro Verdoliva

Il futuro dell’azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno si fa sempre più chiaro. Ruggi de Luca valuta con attenzione il profilo del nuovo manager, con il napoletano Ciro Verdoliva in pole position. La nomina potrebbe essere imminente, segnando un passaggio cruciale per l'ospedale e la sanità locale. Restate sintonizzati: la decisione finale spetta ora al presidente della Regione, che potrebbe annunciare il nome nei prossimi giorni.

Potrebbe essere imminente la nomina del nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande spetterà, in queste oregiorni, direttamente al presidente della Regione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ruggi, De Luca valuta il nuovo manager: in pole position il napoletano Ciro Verdoliva

In questa notizia si parla di: ruggi - luca - valuta - manager

Chi è Domenico Lanza, indagato per la scomparsa di Daniela Ruggi e scarcerato dopo arresto per detenzione di armi - Domenico Lanza, 67 anni, è al centro dell'attenzione per la scomparsa di Daniela Ruggi, avvenuta nel settembre 2024.

Falso documento, a processo il manager del Ruggi Cantone; Manager Sanità, Longo dal Ruggi di Salerno al Cardarelli. Fi: «Un blitz»; Salerno, via nomine dei nuovi manager Asl. Sosto in bilico: tra scadenza e riconferma.

Salerno, rinviato a giudizio manager del Ruggi-D'Aragona: "Contratto falso per l'incarico" - Un’altra tegola giudiziaria fa traballare il risiko delle nomine del presidente della Regione. Riporta napoli.repubblica.it

Aou San Giovanni di Dio e Ruggi. De Luca: “Sostituirò manager se senza qualifica” - A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dopo il rinvio a giudizio del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria ... Scrive quotidianosanita.it