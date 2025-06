Rugby | Italia Simone Ferrari convocato per il tour estivo

Il rugby italiano si prepara a vivere un’estate ricca di emozioni e sfide importanti. Con la convocazione di Simone Ferrari, protagonista indiscusso della scena, la Nazionale Italiana maschile si appresta ad affrontare il tour estivo 2025, iniziando con il primo di tre Test Match fondamentali. L’entusiasmo cresce: venerdì 27 giugno, Windhoek sarà il palcoscenico di un match che promette spettacolo e passione. L’attesa è tutta per scoprire come gli azzurri affronteranno questa nuova avventura.

La Nazionale Italiana Maschile di rugby ha ufficialmente iniziato il proprio tour estivo 2025 con la preparazione al primo dei tre Test Match in programma. Il debutto degli azzurri è fissato per venerdì 27 giugno alle ore 15 contro la Namibia, allo Hage Geingob Stadium di Windhoek. Il match, che segna l'avvio di un percorso impegnativo per il gruppo guidato da Gonzalo Quesada, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena. La giornata di apertura è stata caratterizzata da un'intensa sessione di lavoro: il team italiano, dopo una riunione tecnica nel quartier generale, ha svolto un allenamento collettivo per poi dividersi in due gruppi – avanti e trequarti – concentrandosi rispettivamente tra palestra e attività specifiche per affinare le abilità individuali.

